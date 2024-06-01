Стало известно, почему сериал с последней ролью Заворотнюк не выйдет на ТВ-экраны

Многосерийный фильм «Приставы», в котором покойная Анастасия Заворотнюк сыграла роль судьи, не выйдет на ТВ-экраны из-за большого количества времени, прошедшего после окончания съемок. Об этом заявил актер Андрей Чадов, также участвовавший в этом проекте.

Решение не выпускать проект было принято телеканалом

Сообщается, что выход телесериала был запланирован на 2022 год. Заворотнюк сталкивается в картине с угрозами после осуждения опасного преступника. Режиссер Владимир Нахабцев-младший отмечает, что решение не выпускать проект было принято телеканалом.

В Сети разместили архивное видео с пробами Анастасии на главную роль в «Моей прекрасной няне».