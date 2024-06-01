Никас Сафронов рассказал, чего больше всего боялась Анастасия Заворотнюк

Никас Сафронов выразил соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк. Он назвал ее яркой и харизматичной личностью, но в то же время простой женщиной, пишет «МК».

Художник напомнил, что актриса 11 лет служила в театре Олега Табакова, что, по его мнению, свидетельствует о ее несомненном таланте. Сафронов отметил, что артистка была не полностью удовлетворена творческой карьерой. Она стремилась стать большой драматической актрисой.

Актриса украшала любые проекты

По его словам, многие сталкиваются с тем, что становятся заложниками определенного образа, который трудно изменить, даже режиссеры их не видят в других ролях. Несмотря на это, поклонники с удовольствием смотрели на Настю на экранах. Она украшала любые проекты, подчеркнул Сафронов.