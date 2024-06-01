В «КП» показали единственное за 5 лет борьбы с онкологией фото Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась от глиобластомы с метастазами в костный мозг 30 мая.

Фотоснимок был сделан дорожной камерой в 2022 году

Обозреватели «КП» нашли единственное фото звезды за пять лет борьбы с раком мозга. Фотоснимок, сделанный дорожной камерой в 2022 году, показывает похожую на Заворотнюк женщину, в пассажирском сиденье авто, за рулем которого Петр Чернышев. На фото видно, что у артистки истончился нос, впали глаза, лицо отекло, что напоминает состояние Жанны Фриске во время борьбы с опухолью.

Эксперт по безопасности Александр Власов заявил, что у женщины на фото такие же уши, как у Анастасии, а физиогномист Олег Воеводин добавил, что прядка волос на правой височной части головы подтверждает идентичность Заворотнюк.