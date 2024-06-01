Белоснежный гроб утонул в цветах: в Москве завершились похороны Анастасии Заворотнюк

1 июня в Покровском монастыре состоялось прощание с Анастасией Заворотнюк, умершей от глиобластомы. Множество людей пришли отдать последний долг актрисе. Белоснежный гроб, окруженный цветами, был открыт, что позволило всем желающим проститься с ней.

Актриса была похоронена на Троекуровском кладбище

Актриса была похоронена на Троекуровском кладбище, на Аллее знаменитостей, рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым. Поблизости покоятся Валентин Гафт, Анастасия Вознесенская, Роман Карцев.

Заворотнюк пять лет боролась с раком, пройдя через множество операций и испытаний. Несмотря на слухи о её изменившейся внешности, на прощании актриса выглядела спокойно. Её супруг, Петр Чернышев, не сдерживал слёз, вспоминая тяжёлую борьбу за жизнь жены.

Лечение, включающее экспериментальные методы и вакцины, продлило её жизнь, но болезнь оказалась неумолимой, пишет КП.