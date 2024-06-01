Фото Заворотнюк в гробу удивило россиян — сильная худоба и много грима

1 июня в Покровском монастыре прошло прощание с Анастасией Заворотнюк, знаменитой актрисой «Моей прекрасной няни».

Поклонники, пришедшие проститься с актрисой, отметили, что в гробу она выглядела сильно похудевшей, что стало следствием тяжелой пятилетней борьбы с раком мозга. Для скрытия следов недуга на лицо актрисы нанесли значительное количество грима.

На прощании присутствовали многие знаменитости

На прощании присутствовали многие известные личности, такие как Лолита Милявская, Геннадий Хазанов, Эдгард Запашный, Илья Авербух, Дмитрий Песков с Татьяной Навкой. Однако не все моменты прощания прошли гладко. Так, родственники Заворотнюк запретили фотографировать гроб, что вызвало недовольство у некоторых поклонников.