Филипп Киркоров признался, почему отказался смотреть «Евровидение»

Филипп Киркоров, который ежегодно посещал «Евровидение», последние два года отказался смотреть музыкальный конкурс, как сообщает kp.ru. Причиной такого решения стал запрет на участие российских исполнителей в этом мероприятии.

Киркоров решил принципиально игнорировать «Евровидение»

Артист также вспомнил случай 2016 года, когда, по его мнению, Сергея Лазарева незаслуженно лишили победы, отдав первое место украинской певице Джамале. Киркоров считает, что тогда Россия однозначно должна была победить, и Лазарев должен был привезти победу на «Евровидении» в Россию. После этого случая и последующей безнаказанности в конкурсе, Киркоров решил принципиально игнорировать «Евровидение». Теперь он предпочитает смотреть отечественное телешоу «Голос».