Муж Надежды Кадышевой сообщил, что артистка планирует спеть дуэтом с SHAMAN

Муж Надежды Кадышевой поделился, что его супруга планирует спеть дуэтом с SHAMAN. Певец выразил уверенность, что композиция «Широка река» в исполнении пары получится замечательно.

Кадышева активно работает и выезжает на гастроли

Однако на вопросы о слухах об онкологии у его супруги Александр Костюк отказался отвечать. По словам мужчины, у Кадышевой все хорошо, она активно работает, выезжает на гастроли.

Недавно артистка дала концерт после длительного перерыва. 18 мая Надежда выступила во Всероссийском музее декоративного искусства, исполнив одну из своих самых знаменитых композиций «Виновата ли я». В рамках мероприятия певица выразила благодарность всем близким за поддержку.