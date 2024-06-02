Алексей Воробьев, певец и участник «Евровидения-2011», активно развивает карьеру в США. Несмотря на участие в российских телепроектах, это вызвало негативную реакцию у некоторых россиян, обвинивших его в предательстве Родины.

За 15 лет карьеры Воробьев успел сыграть в сериалах, записать множество песен и представить Россию на «Евровидении». В 2012 году он отказался от участия в политике, а в 2016 выпустил ролик против Алексея Навального и поддержал Владимира Путина.

Жизнь в США привлекла внимание критиков, когда в видео с собакой на фоне стены появился американский флаг. Подписчики обвинили его в отсутствии патриотизма.

Воробьев подписал контракт с американским продюсером RedOne в 2011 году, участвует в кастингах и снимается в фильмах и сериалах, включая «Рейган» и «Космические войска».