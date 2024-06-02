Сергей Жигунов не пришел на похороны Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Родственники звезды кино сообщили о ее смерти на официальной странице, написав:

«Ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя».

Прощание с артисткой состоялось 1 июня в Покровском монастыре. Туда пришли близкие, друзья, родные, коллеги. Однако отсутствовал Сергей Жигунов, с которым у актрисы некоторое время были романтические отношения.

Его отсутствие вызвало негодование у многих поклонников, в то время как они вспоминают об актрисе и выражают соболезнования в соцсетях. Жигунов предпочел остаться в стороне и не комментировать эту ситуацию.