Потап, оскорбивший умершую Заворотнюк, выехал с Украины

Алексей Потапенко (Потап) вызвал волну негодования оставив оскорбительный комментарий о смерти Анастасии Заворотнюк. Несмотря на удаление поста, информация осталась в Сети, сообщает «АиФ».

В 2022 году Потапу и Насте Каменских запретили въезд в РФ на 50 лет из-за их высказываний. Пара отреагировала с иронией, а рэпер заявил о намерении защищать Украину, однако вскоре улетел в Испанию.

Осенью артист был замечен в Дубае с Кириллом Туриченко. При этом он избегал упоминаний о России. Украинские СМИ же сообщают о возвращении Насти Каменских на родину. Позже Потапенко объявил о планах сотрудничать с музыкантами Латинской Америки, создавая с ними новые хиты.