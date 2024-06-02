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Потап, оскорбивший умершую Заворотнюк, выехал с Украины

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Потап, оскорбивший умершую Заворотнюк, выехал с Украины
Знаменитости
Источник фото: @realpotap

Алексей Потапенко (Потап) вызвал волну негодования оставив оскорбительный комментарий о смерти Анастасии Заворотнюк. Несмотря на удаление поста, информация осталась в Сети, сообщает «АиФ».

В 2022 году Потапу и Насте Каменских запретили въезд в РФ на 50 лет из-за их высказываний. Пара отреагировала с иронией, а рэпер заявил о намерении защищать Украину, однако вскоре улетел в Испанию.

Осенью артист был замечен в Дубае с Кириллом Туриченко. При этом он избегал упоминаний о России. Украинские СМИ же сообщают о возвращении Насти Каменских на родину. Позже Потапенко объявил о планах сотрудничать с музыкантами Латинской Америки, создавая с ними новые хиты.

Информационное агентство «Informing»

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