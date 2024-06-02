Опубликован список присутствовавших на прощании и похоронах актрисы Заворотнюк

Вчера состоялись похороны Анастасии Заворотнюк. Прощание с известной актрисой прошло в Покровском монастыре. Оно собрало множество поклонников и знаменитостей. Среди пришедших были певица Лолита Милявская, дизайнер Игорь Гуляев, Геннадий Хазанов, Эдгард Запашный, Илья Авербух, который отметил, что артистка была любима всеми, ее имя известно каждому россиянину.

Дмитрий Песков с Татьяной Навкой, Роман Костомаров с Оксаной Домниной, Игорь Угольников, Татьяна Тарасова также присутствовали на похоронах. Тарасова, прибывшая с трудностями, использовала при этом кресло-коляску.

В память об актрисе были отправлены венки от Союза кинематографистов, а также Академии Российского телевидения, Андрея Малахова и Дмитрия Нагиева. Особое внимание присутствующих привлекли венки детей и мужа покойной звезды.