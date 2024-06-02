Певец Лепс не отказался помянуть Анастасию Заворотнюк пирожком на церемонии прощания

На похороны Анастасии Заворотнюк в Покровский монастырь приехали много знаменитостей, в их числе Григорий Лепс. В соцсетях появились фото и видео с церемонии прощания. После выхода из храма артисту дали пирожок для того, чтобы помянуть умершую артистку, он не только не отказался от этого жеста, но и съел его. Видеомомент опубликовало МК.

Лепс признался, что не был близок с Заворотнюк, но она оставила у него положительные впечатления. Анастасию, которая боролась с раком мозга, похоронили на Троекуровском кладбище. Ее родные запретили снимать ее в гробу, но в некоторых Телеграм-каналах появились фото и видео с похорон.