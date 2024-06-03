Тарасова обругала журналистов на прощании с Заворотнюк

Татьяна Тарасова не смогла сдержать эмоций на прощании с Анастасией Заворотнюк. По данным NEWS.ru, на церемонии в Покровском монастыре тренер неожиданно раскритиковала журналистов, освещавших событие.

«Стыдитесь, совести нет у вас. Ничего, конечно, плохого, но хорошего мало от вас», — заявила Тарасова прессе.

Тарасова, к слову, передвигалась в инвалидной коляске при помощи своего ассистента. Причину гнева она не пояснила, но, возможно, тренер сочла поведение репортеров чрезмерно навязчивым и бесчувственным в столь трагический момент для семьи умершей артистки.

Напоминаем: Заворотнюк скончалась после продолжительной борьбы с раком. Похоронили звезду на Троекуровском кладбище в Москве.