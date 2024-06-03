Прохор Шаляпин жалуется на ужасное безденежье

Прохор Шаляпин рассказал о трудностях в начале своей карьеры. Сейчас артист владеет недвижимостью в центре Москвы. Он отдыхает на лучших курортах мира. Но так было далеко не всегда, сообщает Леди Mail.ru.

В 1999 году, Прохор, переехав в Москву в 15 лет, не имел денег даже на еду. Родители не могли помочь, так как сами испытывали трудности. С сестрой Софией певец с трудом находил средства на оплату квартиры. Несмотря на трудности, участие в «Фабрике звезд» открыло дорогу к гастролям и корпоративам.

На удовольствиях экономить нельзя

Финансовый кризис 2008 года снова ударил по его доходам. Хотя Шаляпин продолжал работать, достигая желаемого результата. Сейчас исполнитель тратит крупные суммы денег на путешествия и одежду, считая, что на удовольствиях экономить нельзя. Он не умеет копить деньги и считает себя очень расточительным.