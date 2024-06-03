«Редкое и красивое»: Петросян рассказал о выборе имени для дочки

Евгений Петросян не скрывает своего счастья. Комик дважды стал отцом. После рождения сына Вагана его молодая жена Татьяна Брухунова подарила ему дочь Матильду, которая родилась в октябре минувшего года.

О пополнении в семье 78-летнего артиста стало известно спустя несколько месяцев. Многие интересовались, почему дочь получила такое необычное имя. Петросян объяснил свой выбор в эфире НТВ, отметив, что Матильда — это очень красивое имя.

Примечательно, что в день родов Татьяна Брухунова была на сцене. Сам Евгений Петросян отказался обсуждать с прессой вопрос суррогатного материнства.