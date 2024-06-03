Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в прозрачном комбинезоне

Ксения Собчак вышла на публику в элегантном наряде после похудения. Журналистка и телеведущая опубликовала новые фотографии в соцсети.

Ксения провела 15-ю премию «Рекорды Рынка Недвижимости». Она появилась в «голом» комбинезоне, украшенном стразами, и белом жакете с вырезом на спине. Свой образ дополнила балетками, серьгами, браслетом, эффектной укладкой.

Источник фото: @xenia_sobChak

Недавно Ксения рассказала о своем похудении, выложив видео в облегающем наряде и отметив, что следующей остановкой на ее пути станет Стамбул.

Источник фото: @xenia_sobChak

Ранее на Каннском кинофестивале Собчак показала брошь-огурчик Letters and Stones. Стоимость украшения составляет 260 тыс. рублей.