Стас Ярушин: начиная смотреть первую серию «Универа» я расстроился

Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился впечатлениями о новом сезоне «Универа. 13 лет спустя». Он отметил, что авторам удалось удачно совместить элементы драмы и ситкома.

Ярушин сперва был разочарован началом первой серии, но затем увлекся сюжетом. Артист подчеркнул, что каждая линия интересна и уникальна. Линию с героями Кузей, Машей, Валей он назвал легкой и несерьезной. Семейно-юмористическая драма Майкла и Вари, по его мнению, «очень милая».

Доволен своей работой

Особое внимание актер уделил своей роли в телесериале. Линию героя Антона, Полины, Марины он назвал «чистым драмеди» и отметил, что доволен своей работой, считая сюжетное трио очень настоящим и органичным.