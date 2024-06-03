«Мучила невыносимая головная боль»: стали известны подробности последнего появления Заворотнюк на публике в Москве

Незадолго до того, как узнать о страшном диагнозе, актриса Анастасия Заворотнюк мучилась от сильной головной боли. Последнее ее появление на публике в Москве было на одной из премий, где звезда сериала «Моя прекрасная няня» работала ведущей в паре с мужем Петром Чернышевым.

Подробности вспомнила в беседе с «Московским комсомольцем» звездный пиар-директор Анна Исаева. Она стала свидетельницей последнего появления Заворотнюк на публике в Москве.

По ее словам, Анастасия и Петр по традиции приехали пораньше, чтобы было время подготовиться к церемонии. Заворотнюк в тот вечер была особенно красивой и яркой, цветущей.

«Единственное, тогда Настя жаловалась на невыносимую головную боль. Мы решили, что это из-за перемены погоды. И, не раздумывая, предложили ей 50 граммов коньяка, чтобы расширить сосуды», - вспоминает Исаева.

Анастасия отработала церемонию так, что никто из зрителей даже не заподозрил о том, что ей плохо

Такое средство, как коньяк, на короткое время Заворотнюк действительно помогло. Она собралась с силами и отработала церемонию так, что никто из зрителей даже не заподозрил о том, что ей плохо.

«Потом Настя поехала в компании Анфисы Чеховой на ту самую ювелирную выставку в Армению. Боль у нее не прекращалась. После чего она отправилась на МРТ, где ей сказали страшную новость», - добавила Исаева.

В звездной тусовке верили в то, что Заворотнюк поправится. С 2019 года актриса перестала выходить в свет, а в ночь на 30 мая скончалась.