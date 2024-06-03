Заворотнюк, Фриске, Задорнов: звезды, жизнь которых унесло серьезное заболевание

Какие звезды ушли в мир иной из-за глиобластомы - рака головного мозга, рассказало издание lady.mail.ru.

Анастасия Заворотнюк

Сражалась с агрессивной формой рака на протяжении 5 лет. За это время она перенесла несколько операций и испробовала экспериментальное лечение в Москве, которое и продлило ей жизнь, потому как с таким диагнозом пациенты не живут дольше двух лет.

Источник фото: lady.mail.ru

Жанна Фриске

После рождения сына у Жанны Фриске появились сильные головные боли, после чего узнала о страшном диагнозе. Она проходила лечение в России, США, Германии и Китае. Через год у нее наступила ремиссия, но спустя некоторое время болезнь вновь вернулась. Лечение не дало положительного результата и певица скончалась в 2015 году.

Источник фото: lady.mail.ru

Анастасия Федосеева

О раке головного мозга супруга Константина Хабенского узнала во время беременности и чтобы не навредить ребенку не проходила лечения. По версии врачей, возникнуть болезнь могла после ДТП, в результате которого у нее случился микроинсульт или же после ЭКО. Через эту же процедуру оплодотворения проходила Фриске и Заворотнюк. После рождения ребенка Федосеева отправилась на лечение в США, но спустя год умерла.

Источник фото: lady.mail.ru

Михаил Задорнов

О глиобластоме Михаил Задорнов сообщил в 2016 году и тогда отменил свои гастроли. Лечение юморист проходил в Германии и Прибалтике, но спасти его не удалось и в 2017 году он умер в одной из клиник Москвы.

Источник фото: lady.mail.ru

Дмитрий Хворостовский

Несмотря на диагноз, который оперному певцу поставили врачи летом 2015 года, он находил в себе сил далее выступать на сцене. Но, к сожалению, побороть болезнь ему не удалось и в возрасте 55 лет в июне 2017 года он скончался.

Источник фото: lady.mail.ru