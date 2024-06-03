Телеканал «Беларусь 1» снял, как Лукашенко катается на сегвее со шпицем Умкой

Президент Белоруссии прокатился на сегвее вместе со своим шпицем Умкой. Кадры этой необычной прогулки показали на телеканале «Беларусь 1».

Александр Лукашенко лихо управляет электрическим транспортным средством

Видео демонстрирует, как Александр Лукашенко лихо управляет электрическим транспортным средством. При этом он крепко держит своего питомца. Умка, в свой черед, спокойно сопровождает хозяина без возмущений, привыкнув к его причудам.

Ранее Александр Лукашенко протестировал новый отечественный топор. Он продемонстрировал свою ловкость в обращении с ним. По мнению главы республики, топор хорош, однако требует некоторой доработки.