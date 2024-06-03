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Звезда «Универа» Анна Кузина собирает в Киеве донаты на дроны для ВС Украины

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Звезда «Универа» Анна Кузина собирает в Киеве донаты на дроны для ВС Украины
Знаменитости
Источник фото: Анна Кузина / ВКонтакте

Переехав в Украину, актриса Анна Кузина, известная по сериалу «Универ. Новая общага», активно занимается сбором денег для поддержки Вооруженных сил Украины. Ведя свои социальные сети, она призывает своих подписчиков жертвовать средства на приобретение беспилотников для украинских военных. Кроме того, она публикует посты в поддержку ВСУ и перешла на использование исключительно украинского языка в общении с подписчиками. 

Не все высказывают поддержку в адрес украинских военных

Однако не все высказывают поддержку в адрес украинских военных. Недавно французский наемник высказал критику в адрес некоторых солдат, называя их «клоунами». По его словам, эти бойцы приезжают на фронт с целью снятия красочных видеороликов для социальной сети TikTok, тратя при этом боеприпасы напрасно.

Информационное агентство «Informing»

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