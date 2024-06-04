Королева швырнула насадку для микрофона в Кудрявцеву на шоу «Суперстар»

Во время программы «ВИА Суперстар!», которая выходит на канале НТВ, произошел конфликт между Лерой Кудрявцевой и Наташей Королевой. Этот инцидент произошел при обсуждении выступления группы «Божья коровка».

Королева одобрила исполнение трека «Солдат любви», но ведущая категорически не согласилась. Она заявила:

«Не могу врать, если мне не нравится, то мне не нравится».

Эти слова вызвали эмоциональную реакцию Наташи, которая сняла насадку с микрофона и бросила ее в сторону Леры. Эпизод с данным конфликтом доступен для просмотра на портале НТВ.