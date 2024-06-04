Боярский раскрыл причину распада пары Заворотнюк и Жигунова

На Первом канале вышел документальный кинофильм «Памяти Анастасии Заворотнюк». В ленте Михаил Боярский поделился воспоминаниями о жизни покойной актрисы. Он рассказал об отношениях артистки с продюсером Сергеем Жигуновым, упомянув, что он был ревнив, поэтому не позволял другим мужчинам приближаться к Анастасии на съемках.

Отношения продлились два года

Он отметил, что «никого к ней не подпускал». Роман звездной пары начался во время работы над телесериалом «Моя прекрасная няня». Тогда они оба оставили своих супругов. Но продлились эти отношения всего 2 года.

30 мая Анастасия умерла после борьбы с глиобластомой. Все это время рядом с ней был Петр Чернышев. Фигурист делал все возможное для того, чтобы продлить жизнь любимой супруги.