Дочь Кудрявцевой и другие дети чудом выжили на празднике в Подмосковье

Лера Кудрявцева, известная российская ведущая, стала свидетелем потенциально опасной ситуации, которая происходила на детском празднике. Мероприятие теледива посетила вместе со своей маленькой дочерью.

В своем Телеграм-канале ведущая сообщила, что неподалеку от места проведения праздника находилась вертолетная площадка. Во время посадки одного из вертолетов сильный порыв ветра привел к падению декораций, предварительно установленных для праздника.

«Декорации упали, чудом они не пришибли детей. Меня трясет до сих пор», - поделилась встревоженная Кудрявцева.

Кудрявцева выразила недоумение по поводу выбора места для установки украшений. Они не понимает, «как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная о том, что в этот день будут каждые 15 минут летать вертолеты».