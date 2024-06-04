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Больная раком Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи

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Больная раком Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи
Знаменитости
Источник фото: @_kate_middleton_royal

Фокусник Деррен Браун сообщил в своей соцсети информацию о том, что принцесса Кейт Миддлтон, больная раком кишечника, передала ему записку с просьбой о помощи. 

30 ноября 2023 года она посетила Королевское эстрадное представление в Лондоне. Там выступал Браун. Она была настолько впечатлена его номерами, что вновь пришла на его выступление уже 14 декабря. 

Попросила о помощи

За кулисами шоу принцесса Уэльская передала фокуснику записку, в которой было написано слово: «помогите». Члены королевского двора пока что не комментировали заявление иллюзиониста. 

Необходимо напомнить, что весной 2024 года Кейт рассказала о своей борьбе с онкологией. Также ранее сообщалось, что Миддлотон страдает от атак хейтеров. 

Ожидается, что жена Уильяма может впервые за долгое время выйти в свет не ранее 15 июня.

Информационное агентство «Informing»

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