Артист Юрий Чернов назвал раскритиковавшего РФ Ивара Калныньша «неблагодарным»

Юрий Чернов, являющийся народным артистом РФ, раскритиковал Ивара Калныньша за его критику российских властей относительно СВО на Украине. Он выразил недоумение и негодование по поводу слов латвийского коллеги, напомнив, что тот получал гонорары, а также регулярно работал в России, где пользовался симпатией у российских граждан.

Артист хочет заработать

Чернов считает, что Калныньша часто приглашали на кинофестивали, где он хорошо зарабатывал. Помимо того, Чернов задался вопросом, как Ивару не стыдно называть россиян агрессорами после всего хорошего, что они для него сделали. Он предположил, что причина критики кроется в том, что артист хочет заработать, так как нигде кроме Российской Федерации у него такой возможности нет.

Не считает себя обязанным РФ

Ранее Калныньш заявил, что это Россия «отказалась» от него, а не он от нее. В интервью он объяснил, что ему не дали визу еще до начала текущих событий и он не стал пытаться получить ее через «левые варианты». Актер подчеркнул, что он никогда не выражал негативного мнения о каком-либо народе, стране или языке, и отверг недостоверные публикации о себе в СМИ, включая слухи о праздновании дня рождения в ресторане с Аллой Пугачевой.

Калныньш также заявил, что не считает себя обязанным РФ либо СССР, утверждая, что, напротив, это ему недоплатили за его работу.