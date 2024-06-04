Лайма Вайкуле отказалась петь с «Би-2» из-за Юлии Чичериной

Вокалист известной рок-группы «Би-2», Лева (Егор Бортник*), объяснил, почему латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась исполнять вместе с ними песню «Мой рок-н-ролл».

Выберут другую песню

По словам музыканта, Вайкуле отказалась от дуэта из-за того, что эту композицию исполняла ранее российская рок-певица Юлия Чичерина. Бортник* также добавил, что, несмотря на отказ исполнительницы, они все равно планируют сотрудничество с Лаймой Вайкуле в ближайшем будущем, однако уже выберут для этого другую песню, пишет Лента.ру.

Сообщается, что Андрей Латковский, муж Вайкуле, подтвердил, что группа «Би-2» выступит на ее фестивале «Рандеву» и исполнит дуэт с певицей. Латковский подтвердил участие группы на фестивале, который ежегодно проводится в Латвии.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ