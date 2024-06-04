Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной оголилась у Балтийского моря

Анна Трегубенко, дочь Марии Шукшиной, порадовала подписчиков в соцсетях фото в бикини. Фотоснимки, сделанные на пляже Светлогорска у Балтийского моря, она сопровождала подписью:

«Надеюсь, увидимся скоро. Без фильтров, просто любите себя».

Источник фото: @anna__shukshina

Этот пост Анны стал подписчикам напоминанием о том, что любовь к своему телу стоит намного выше любых модных тенденций.

Недавно дочь Шукшиной сменила жизненные приоритеты. Она увлеклась бодибилдингом. Такое решение не нашло понимания у ее матери и бабушки. Однако девушка продолжила следовать своей мечте, несмотря ни на что.

Доход составляет 30 тыс. рублей

Ее упорство увенчалось успехом на кубке Московской области по пауэрлифтингу 2022 года, где она заняла 3-е место в зачете среди женщин. Кроме того, Шукшина работает фитнес-тренером. Она признавалась, что ее доход составляет 30 тыс. рублей в месяц, а стоимость персональной тренировки доходит до 2500 рублей за час.