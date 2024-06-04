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Депутат Шолохов призвал рассмотреть песню Пугачевой с точки зрения закона

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Депутат Шолохов призвал рассмотреть песню Пугачевой с точки зрения закона
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Депутат Александр Шолохов предложил рассмотреть новую песню Аллы Пугачевой с юридической точки зрения, сообщает «Лента.ру». Политик подчеркнул, что тексты песен, как и любые другие произведения, должны соответствовать законодательным нормам и не содержать клеветы, призывов к экстремизму или разделению государства.

Ранее Примадонна российской эстрады выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка», вызвавшую широкий общественный резонанс. В своей новой песне Пугачева ведет откровенный диалог со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте. Текст песни раскрывает семейное общение и заботу Аллы о дочери. 

Пугачева обращается к Кристине с просьбой не выделяться, намекая на возможные трудности и риски. В ответ Кристина делится своими чувствами и объясняет, как сложно сохранить свою индивидуальность в обществе. Песня подчеркивает теплые семейные отношения между матерью и дочерью.

Информационное агентство «Informing»

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