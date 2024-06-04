«У Бабкиной дела идут лучше, чем у Кадышевой»: продюсер Бабичев отреагировал на заявление Шаляпина о самых богатых певицах России

На днях российский певец Прохор Шаляпин в одном из своих интервью назвал самыми состоятельными певицами в России Надежду Бабкину и Надежду Калышеву. С ним не совсем согласен музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

По его словам, у одной Надежды дела все же идут получше, чем у другой. Это Бабкина. Она не только является действующей артисткой, но и зарабатывает в качестве ведущей на различных мероприятиях, работает на телевидении, соглашается быть лицом рекламных кампаний, играет в спектаклях. Все это так или иначе приносит ей доход.

Что касается Калышевой, ее доход кроме концертов - театр, который исполнительница сдает в аренду под проведение различных мероприятий.

Положение Бабкиной все-таки получше

«У обеих певиц есть бренды — «Золотое кольцо», театр «Русская песня». Мне видится, что положение Бабкиной все-таки получше, так как у Кадышевой в последнее время, согласно публикациям, есть проблемы со здоровьем, и она отменяет многие концерты», — высказался продюсер в беседе с NEWS.ru.

Бабичев добавил, что особенность Надежды Кадышевой в том, что она никогда не отличалась чрезмерным гонорарным аппетитом и не задирала ценники на свои выступления, поэтому всегда была желанным гостем на различных мероприятиях.