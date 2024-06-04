Певица Наталья Гулькина вспомнила, как в детстве провалилась под лед

Певица Наталья Гулькина утверждает, что она была трудным ребенком и подростком. Коленки были постоянно разбиты. Но это мелочь по сравнению с тем, что однажды она едва не погибла. И если бы не подруга, ее звезда на эстраде никогда бы не взошла.

«В конце марта, когда мне было лет, наверное, 10 или 11, я провалилась под лед. Если бы рядом не было подруги… Она меня буквально вытащила за воротник пальто, которое промокло и тянуло меня ко дну. Плавать тогда я еще не умела», — предалась воспоминаниям из детства артистка в беседе с Пятым каналом.

Гулькина росла настоящим сорванцом

Гулькина росла настоящим сорванцом и не радовала этим своих родителей. Им было невдомек, почему так, если они всерьез занимались ее воспитанием. Сама актриса знает, в чем дело. Говорит, виной всему ее «бунтарские гены».

Ранее Наталья рассказала журналистам, что в 15 лет была беременна - о своем интересном положении узнала от родственников. На тот момент она состояла в отношениях с сыном друзей семьи Сергеем. Родственники были серьезно обеспокоены ее беременностью и настояли на ее прерывании - Наталья согласилась, передает «Газета.ру».