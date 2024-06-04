«Она мне заплатит?»: Владислав Радимов съязвил в адрес бывшей жены Татьяны Булановой после ее предложения спеть на его свадьбе

Российский экс-футболист, тренер «Зенита» Владислав Радимов в оскорбительной манере отреагировал на предложение его бывшей жены Татьяны Булановой спеть на его свадьбе. Мужчина собирается жениться на бизнесвумен Анне Кулешовой - документы для регистрации брака в Дворец бракосочетания пара уже подала.

На фоне новостей о свадьбе экс-супруга певица Татьяна Буланова предложила выступить на его свадьбе

На фоне новостей о свадьбе экс-супруга певица Татьяна Буланова заявляла, что очень за него рада и даже предложила выступить на его свадьбе.

Журналисты издания «Петербургский дневник» спросили у Владислава Радимова, как ему предложение бывшей супруги.

«Она мне заплатит, чтобы спеть? Спросите у неё – сколько? Тогда, может, мы договоримся», – не без издевки высказался тренер.

Татьяна Буланова, напомним, стала несвободной гораздо раньше, чем Радимов. Летом минувшего года она стала женой предпринимателя Валерия Руднева.