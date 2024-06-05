Болезнь Анастасии Заворотнюк: пиар-директор рассказала о головных болях Анастасии

В 2019 году Анастасия Заворотнюк узнала о страшном диагнозе - онкология. Справиться с болезнью звезда сериала «Моя прекрасная няня» так и не смогла и 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище, пишет 7Дней.ру.

Все могло бы сложиться по другому

Болезнь у актрисы стала развиваться после рождения дочери Милы. Есть мнение, что процедура искусственного оплодотворения и стала причиной развития онкологии. Но если бы заболевание было обнаружено немного раньше и лечение начали вовремя, то все могло бы сложиться по другому.

Стоит отметить, что Настя была настоящей трудягой, всегда работала на износ и никогда не подводила своих коллег.

Пиар-директор артистов Анна Исаева, вспоминая Заворотнюк, рассказала, что артистка жаловалась на сильную головную боль.

«Помню последнюю премию, цветущую Настю, сценарий в руках у нее и у Петра. Она жалуется на невыносимую головную боль, мы предлагаем ей 50 грамм коньяка, чтобы расширить сосуды. На короткое время ей помогает и она отводит премию», - рассказала Исаева.