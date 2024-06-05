Бросила мужа и дочь: жена 78-летнего юмориста Петросяна уехала с сыном из Москвы

Татьяна Брухунова уехала с маленьким сыном из Москвы. Жена Евгения Петросяна поделилась снимками в своей соцсети, пишет Газета ру.

«Мы с Ваганом в маленькое путешествие!» — гласит подпись под фото.

Город Брухунова не захотела раскрывать

В кадре Татьяна показала, как они с мальчиком спешат на поезд, как прибыли на вокзал, как проводят время в купе. Однако сам город Брухунова не захотела раскрывать.

В марте бизнесвумен рассекретила пополнение в семье. Она разместила семейный фотоснимок. Девочку назвали Матильдой. Жена юмориста держала в тайне вторую беременность. Поэтому появились слухи, что выносила ребенка суррогатная мать.