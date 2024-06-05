Фигурист Петр Чернышев ради Анастасии Заворотнюк бросил девушку в Америке

На Первом канале вышел документальный фильм, посвященный Анастасии Заворотнюк. Он раскрыл не только профессиональные достижения звезды, но и неожиданные подробности её личной жизни, что стало настоящей сенсацией для ее многочисленных поклонников.

Особое внимание зрителей привлекли романтические отношения актрисы с её супругом. Оказывается, что ради Анастасии Пётр Чернышев оставил девушку в Америке.

Анастасия ушла из жизни

Съёмки совместного проекта стали началом их настоящей любви. В их браке позже родилась дочь Мила. Однако недавно пришла трагическая новость. После борьбы с онкологическим заболеванием Анастасия ушла из жизни. Близкие актрисы выразили благодарность всем, кто поддерживал её в этот сложный период, желая скорейшего выздоровления.

Заворотнюк стала всенародной любимицей благодаря своей роли няни Вики в культовом телесериале «Моя прекрасная няня». Её героиня покорила зрителей своим обаянием, харизмой и иронией. Заворотнюк блестяще справилась с этой ролью, оставив неизгладимый след в сердцах зрителей. Память об Анастасии Заворотнюк навсегда останется в сердцах её поклонников и близких.