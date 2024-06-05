Стало известно, куда исчез 63-летний экс-участник кабаре-дуэта «Академия» Александр Цекало

Музыкальный эксперт и продюсер Евгений Бабичев в интервью интернет-изданию «Страсти» сообщил о том, что известный телеведущий Александр Цекало решил оставить телевидение для того, чтобы целиком и полностью сосредоточиться на продюсерской деятельности.

Играл ключевую роль

Как отметил критик, Цекало всегда занимался продюсированием, оставаясь в тени, начиная с работы в «Академии» с Лолитой Милявской. По словам Евгения, даже в рамках популярного телешоу «Прожекторперисхилтон», где Александр часто становился объектом шуток, он играл ключевую роль как продюсер и организатор.

Эксперт подчеркнул, что переезд артиста за границу не мешает ему продолжать работу над проектами в РФ, которые ему, к слову, приносят значительную прибыль. Примером успеха продюсерской деятельности Цекало стал телесериал «Метод». Он был приобретен американским стриминговым сервисом Netflix, получив огромную международную аудиторию и популярность.

Заработал 4,1 млрд рублей

Также стало известно, что переехавший вместе с женой в США шоумен заработал на своем бизнесе в России 4,1 млрд рублей. Наибольшую прибыль при этом принесла продюсерская компания «Среда». Проекты корпорации продолжают оставаться востребованными и сегодня.