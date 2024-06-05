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Антон Суворкин допускает, что Ян Абрамов применял избиение к супруге Алсу

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Антон Суворкин допускает, что Ян Абрамов применял избиение к супруге Алсу
Знаменитости
Источник фото: @alsou_a

Развод Алсу и Яна Абрамова после 18 лет брака и 3-х общих детей вызвал большой резонанс. Для многих поклонников стало полной неожиданностью то, что внешне гармоничные отношения знаменитой пары дали трещину.

Медиаэксперт Антон Суворкин высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что слухи об изменах бизнесмена ходили уже три года назад. 

«Об изменах еще три года назад было известно, ходил налево даже чаще, чем на работу».

Кроме того, упомянул эксперт информацию от инсайдеров о возможном насилии в звездной семье.

«Существует у меня также информация, что Ян лупил Алсу, как боксерскую грушу. Вы скажете, не может такого быть?».

Эксперт напоследок выразил удивление тем, что певица, несмотря на поддержку своего влиятельного и весьма обеспеченного отца, такое обращение от мужа терпела долгие годы. Однако, необходимо помнить, что эти сведения могут быть только слухами, не подтверждёнными фактами. Вполне возможно, в ближайшее время сама исполнительница прояснит эту ситуацию и расскажет, что действительно произошло.

Информационное агентство «Informing»

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