Невестка певицы Ротару Евдокименко удивила поклонников моложавым видом в 50 лет

Невестка Софии Ротару поразила поклонников внешним видом. На днях появилось новое фото Светланы, на котором она выглядела значительно моложе 50 лет.

Невестка певицы не ведет активную публичную жизнь. Кроме того, Евдокименко крайне редко обновляет свой личный микроблог. Однако недавно появилось фото, на котором она позирует вместе со дочерью, внучкой Ротару. Селфи мамы и дочери вызвало восхищение у интернет-пользователей.

Источник фото: @svetika

Многие юзеры отметили, что они выглядят как сестры. Светлане можно дать максимум 30 лет.

Женщина стала невесткой легендарной артистки после свадьбы с ее единственным сыном Русланом в 1994 году. В браке родились двое детей. Это сын Анатолий и дочь София, которые работают и проживают за границей.

Недавно стало известно, что у внучки Софии Ротару появился новый бойфренд. Журналисты раскрыли личность избранника - им оказался американский миллиардер Макс Лернер.