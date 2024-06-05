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Ксения Собчак откровенно рассказала, какие пластические операции сделала

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Ксения Собчак откровенно рассказала, какие пластические операции сделала
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobChak

В ходе беседы с пластическим хирургом Артуром Рыбакиным Ксения Собчак рассказала о своем опыте проведения операций по удалению грыж под глазами, которую теледива перенесла 10 лет назад. Видеозапись беседы была опубликована на платформе YouTube.

Знаменитость поделилась в интервью, что она решилась на хирургическое вмешательство для того, чтобы устранить эстетический дефект. Хирург отметил, что такие операции могут иметь долгосрочные последствия, включая изменение формы глазной щели.

«Могу поспорить, что глаз был больше. Вижу следы, что жир отрезан», — отметил Рыбакин.

Собчак ранее в своем аккаунте в соцсети выразила намерение скорректировать верхние веки в ближайшем будущем. Также она призналась, что хотела сделать пластическую операцию и посетила консультацию у известного хирурга. Однако врач отказался оперировать из-за её скандальной репутации.

Светская львица рассказала, что хотела исправить форму век, но хирург, имя которого она не раскрыла, отказался оперировать её, опасаясь возможных проблем из-за её известности.

Информационное агентство «Informing»

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