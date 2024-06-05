Нюша призналась, что за некоторое время до развода они с Игорем Сивовым решились на свободные отношения

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, призналась, что жила с мужем Игорем Сивовым словно на вулкане.

Пара рассталась после семи лет брака. В союзе у Анны и Игоря появились двое детей - дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. Мужчина и женщина перед тем, как связать себя узами Гименея, заключили брачный договор, поэтому проблем при разделе имущества у них не возникнет.

Что же не так было в отношениях, что лучшим решением для Анны и Игоря стало расставание?

По словам Нюши, для нее важна яркость в чувствах. В какой-то момент у нее стала накапливаться агрессия, а также невысказанные вовремя претензии, которые впоследствии вырывалась в срывы.

Исполнительница считает, что ее неправильное поведение привело к тому, что в определенные моменты она перестала быть самой собой.

«Наверное, было несколько тем, которые тоже важно было обсуждать и мне самой быть более настойчивой», — сказала Нюша в интервью Лауре Джугелии для ее YouTube-канала FAMETIME.

И тем не менее, артистка и Сивов пытались до последнего сохранить семью. Они проговаривали проблемы между собой, а также ходили к психологам. Прибегали к самым разным инструментам.

«У нас были разные стадии, я бы сказала, эксперименты, в том числе и то, что называется свободными отношениями. Мы пробовали разные стратегии и в какой-то момент оказались морально готовыми разойтись», — разоткровенничалась Нюша.

На свободные отношения пара решилась примерно за полтора года до развода, передает thevoicemag.ru .