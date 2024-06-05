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Пятилетнюю дочь Анастасии Заворотнюк сняли на могиле её мамочки

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Пятилетнюю дочь Анастасии Заворотнюк сняли на могиле её мамочки
Знаменитости
Источник фото: @a_zavorotnyuk

Семья Анастасии Заворотнюк собралась на ее могиле на следующий день после похорон на Троекуровском кладбище. Близкие актрисы: вдовец Петр Чернышев, ее мама Валентина Борисовна, дети Анна и Майкл, а также младшая дочь Мила Чернышева появились на могиле. Эти трогательные моменты были запечатлены на фотографиях. Снимки вскоре появились в Сети. 

Сообщили девочке о смерти матери

Семья пришла на могилу 2 июня. Анну сопровождал ее муж, а Майкл поддерживал бабушку Валентину Борисовну. Петр Чернышев привел пятилетнюю Милу, которая не присутствовала на похоронах, однако пришла к мамочке на следующий день. Родители сообщили девочке о смерти матери деликатно и с пониманием. 

Мила, одетая в розовую юбочку и соломенную шляпку, не плакала, а внимательно слушала старшую сестру, которая присела на корточки и что-то ей рассказывала. В этот момент бабушка наклонилась к Миле, а Майкл улыбался сверху. Отец стоял в стороне, беседуя с другими родственниками. 

Источник фото: lady.mail.ru

Позже все собрались, чтобы вспомнить артистку у ее могилы. Мила достала из своей сумочки маленький подарок для мамы, также она помогала накрывать на стол. Чернышев поцеловал крест на могиле любимой супруги. 

Напомним: Заворотнюк заболела вскоре после рождения ребенка. Знаменитость откладывала визит к врачу, несмотря на сильные головные боли. Когда неутешительный диагноз был поставлен, актриса не могла в это поверить. В течение 5-ти лет борьбы с опухолью она избегала публичности, не давала интервью, но боролась до последнего и верила в лучшее.

Информационное агентство «Informing»

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