«А ведь деньги от государства на патриотконтент получил»: Максим Виторган обвинил Олега Газманова в плагиате песни «Мумий Тролль»

Эмигрировавший в Израиль актер и шоумен Максим Виторган не просто уготовил шквал критики для певца-патриота Олега Газманова, а даже обвинил его в плагиате.

По мнению бывшего мужа Ксении Собчак, к новому треку под названием «Русский мир» артист руку не приложил, а просто позаимствовал. Виторган утверждает, что мелодия песни практически идентична мелодии композиции «Владивосток 2000» популярной российской группы «Мумий Тролль».

«А ведь он получил госденьги на патриотконтент», — возмущается Максим Виторган тем, что Газманов, по его мнению, их не отработал.

В такой ситуации, полагает бывший супруг Ксении Собчак, певцы-патриоты не имеют права критиковать артистов, покинувших территорию России.

«Страну как кормушку воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались, они — не такие. А логикой мы борщ перемешиваем. Лучше половника», — цитирует публикацию Максима Виторгана издание «Страсти».

Сын Эммануила Виторгана долгое время не мог определиться, но недавно он подтвердил, что все-таки решился на эмиграцию и сейчас проживает в Израиле.