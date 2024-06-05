«Мало кто верил, что у нас все по-настоящему»: Валерия и Пригожин отмечают фарфоровую свадьбу - 20 лет вместе

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин сегодня отмечают фарфоровую свадьбу - супруги уже 20 лет вместе. В честь данного события артистка еще ранним утром поделилась с подписчиками трогательными кадрами с их церемонии бракосочетания.

«Смотрю на эти кадры — как вчера все было, а ведь уже 20 лет прошло. Тогда мало кто верил, что у нас все по-настоящему, а мы вот оно как — сегодня отмечаем фарфоровую свадьбу», — написала Валерия под снимком.

Источник фото: @valeriya

Певица отметила, что для нее самое большое счастье - то, что они с Иосифом есть друг у друга и что в жизни у них есть любовь.

Сейчас пара едва успевает принимать поздравления с годовщиной свадьбы. К обычным россиянам присоединились и звезды. С фарфоровой свадьбой Валерию и Пригожина поздравили Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Юлия Ковальчук и другие артисты.

Россияне в сети подняли за пару тост:

«Горько! Чтобы сладко было всю жизнь».