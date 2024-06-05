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Телеведущая Бородина назвала певицу Нюшу зомбированным человеком

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Телеведущая Бородина назвала певицу Нюшу зомбированным человеком
Знаменитости
Источник фото: @borodylia.fans_

Ксения Бородина прокомментировала в соцсети признание Нюши о свободных отношениях с мужем. 

Напомним, в интервью журналистке Лауре Джугелии певица призналась, что они с мужем решили попробовать свободные отношения, но это не спасло их брак, и в итоге они расстались. Ксения высказала свою точку зрения. 

Свободные отношения являются нередко результатом манипуляции

Как считает теледива, такие отношения являются нередко результатом манипуляции. По ее мнению, много женщин не согласятся на открытый брак по собственной воле. Бородина добавила, что женщины могут соглашаться на свободные отношения, надеясь сохранить отношения, но чаще всего это не помогает, поскольку изменщики по большому счету не меняются. Теледива подчеркнула, что если мужчина изменяет, то вина не лежит на даме. 

Ведущая напомнила своим подписчикам о важности любви к себе. Здоровые отношения должны основываться на любви, без места для измен, считает она.

Информационное агентство «Informing»

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