Гримерша Лосева: Заворотнюк падала в обморок на съемках сериала «Моя прекрасная няня»

Лариса Лосева поделилась с порталом woman.ru воспоминаниями о съемках «Моей прекрасной няни», где, по ее словам, она заметила первые признаки опухоли у Анастасии Заворотнюк.

Часто актриса чувствовала недомогание

Как рассказала гримерша, часто актриса чувствовала недомогание и даже падала в обморок на съемочной площадке. Команда считала, что причиной этого явления была усталость или строгие диеты актрисы, предполагая, что Настя попросту недоедает. Лосева вспомнила, что у Заворотнюк была чрезвычайно чувствительная кожа. Артистка настаивала на использовании новых кисточек для макияжа и пригласила личного визажиста. Процесс гримирования мог занимать 40 минут, что заставляло ее коллег подолгу ждать. Гримерша также добавила, что кожа на шее звезды напоминала ей печеное яблоко, в то время как лицо было довольно подтянутым.

Лосева также вспомнила аналогичную картину у певицы Жанны Фриске, что вызвало у нее сразу же тревожные ассоциации.