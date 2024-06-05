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Петр Чернышев впервые за долгие годы прервал молчание

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Петр Чернышев впервые за долгие годы прервал молчание
Знаменитости
Источник фото: @a_zavorotnyuk

30 мая 2024 года после борьбы с раком ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Актриса долго боролась с заболеванием, даже несмотря на прогнозы, что пациенты с таким диагнозом живут не более двух лет. В течение этого периода времени артистка перенесла две операции и рецидив, пробовала экспериментальные методы, делала вакцину, созданную на основе ее собственных раковых клеток, что на время дало результат.

С мая состояние Анасатсии ухудшилось. Находилась знаменитость в хосписе с круглосуточным уходом и обезболиванием. 30 июня звезда скончалась на руках у мужа Петра Чернышева. 1 июня прошло прощание в Покровском соборе Москвы, после чего похоронили артистку на Троекуровском кладбище. 

На похоронах присутствовали поклонники и семья актрисы: мать, муж, дети. Петр при этом хранил молчание, не делясь с общественностью своими трудностями. Он постоянно работал, чтобы оплатить лечение и продлить жизнь своей любимой жены. 

На кладбище фигурист впервые прервал молчание

На кладбище фигурист впервые прервал молчание. Он простился с любимой женщиной последним, опустившись на колени, бросив горсть земли в могилу. Затем обратился к собравшимся, выразив благодарность за их поддержку, которая придавала Анастасии силы.

Информационное агентство «Informing»

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