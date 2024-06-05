Shot сообщил, что певица Сати Казанова якобы настаивала на проведении концерта в день траура по «Крокусу»

Певица Сати Казанова после того, как в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» отменился ее концерт, потребовала от организаторов вернуть 614 тысяч рублей за аренду зала. Это берется утверждать Telegram-канал Shot.

Источник заявляет, что артистка настаивала на выступлении в клубе «Баунс» 24 марта. Ивент-агентство связалось с ее представителями и уведомило, что из-за траура это невозможно. Сати Казановой предложили выступить с концертом в другой день.

Исполнительница потребовала вернуть деньги

Ей это не подошло, и исполнительница потребовала вернуть деньги. По условиям договора это не было предусмотрено, поскольку концерт не состоялся по независящим от площадки причинам. И тогда, как подчеркивается, Казанова решила обратиться с исковым заявлением в суд.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта текущего года. В списке жертв - 145 человек. Число пострадавших превысило 550.