«Презираю таких мужчин»: певица Виктория Дайнеко нелестно высказалась о бывшем муже Пелагеи Иване Телегине

Певица Виктория Дайнеко решила поддержать свою коллегу Пелагею, которая все еще находится в конфликте с бывшим мужем. Она заявила, что презирает таких мужчин, из-за которых страдают дети.

Хоккеист Иван Телегин запретил Пелагее вывозить дочь за границу

Недавно хоккеист Иван Телегин запретил исполнительнице народных песен вывозить дочь за границу. Причем Пелагея узнала об этом, когда с девочкой была в аэропорту. Ее расстроенная дочь начала заливаться слезами - ей пришлось долго ждать обещанного мамой путешествия. Когда же она узнала, что никуда не полетит потому, что так хочет папа, расплакалась.

Дейнеко назвала случившееся чудовищным. Пока мать и отец выясняют отношения, страдает их ребенок. По словам Виктории, ей не понять, чем руководствуются родители, которые в качестве инструмента для вымещения злобы друг на друга используют детей.

«Я презираю таких мужчин, в принципе родителей, которые вымещают свою ненависть друг к другу на детях. Если взять данную ситуацию, то страдает не Пелагея, ни кто-то другой, а ребенок. И это ужасно, потому что дети должны быть свободны от скандалов, от интриг», - приводит слова возмутившейся Дайнеко издание Woman.ru.

Виктория в сложившейся ситуации порекомендовала Пелагее посоветовала певице обратиться к хорошему адвокату.