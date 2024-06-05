Адвокат рассказала о разделе имущества Анастасии Заворотнюк: все будет разделено между супругом, детьми и матерью актрисы

О судьбе наследства Анастасии Заворотнюк в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала адвокат Елена Калиничева, передает lady.mail.ru.

По ее словам, все имущество, которое было приобретено во время брака с Петром Чернышевым будет разделено пополам - одна часть достанется супругу, а вторая будет разделена между детьми и матерью Анастасии. Также Калиничева добавила, что все нажитое Заворотнюк до брака будет распределено поровну между наследниками.

Стоит отметить, что пока неизвестно, оставила ли Анастасия завещание. В случае его наличия, все имущество будет разделено так, как того хотела Заворотнюк.

Отмечатся, что Анастасия с Петром владели домом площадью 700 кв. метров в поселке Крекшино. Его актриса переписала на своих детей, Анну и Майкла. Своей маме, Валентине Борисовне, Настя оставила автомобили. Также актриса владела двумя квартирами - одна находится в центре Москвы и оценивается в 50 млн рублей, а вторая - в районе Раменки и ее стоимость составляет до 80 млн рублей.