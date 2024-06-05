Бизнесмен Ковалев признал, что намерен купить замок Пугачевой и Галкина за 10 млн рублей

Бизнесмен Андрей Ковалев в ходе Петербургского международного экономического форума высказал мнение о замке Аллы Пугачевой, расположенном в деревне Грязь.

По его словам, недвижимость не предназначена для продажи и, вполне вероятно, будет продана по цене участка. Ковалев отметил, что сам он готов заплатить за дом не более 10 миллионов рублей.

Найти покупателей для этого особняка будет весьма сложно

Также он подчеркнул, что найти покупателей для этого особняка будет весьма сложно. Причиной он назвал схожесть потенциального покупателя с Максимом Галкиным*, который внесен Минюстом в список иноагентов.

Бизнесмен предполагает, что дом могут приобрести за небольшую сумму денег или же создадут в доме музей, однако сам он не заинтересован в покупке. Тем не менее, если ему предложат цену в 10 млн рублей, то он признался, что готов рассмотреть вариант покупки.

Осенью минувшего года Ковалев заявлял о том, что он заплатит за замок Примадонны 150 млн рублей, хотя ответа от Аллы Борисовны так и не получил. Он считает, что если эстрадная исполнительница не согласится с его суммой, то подмосковный замок еще очень долго будет находиться в продаже.