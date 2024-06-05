Информинг » Знаменитости » Бизнесмен Ковалев признал, что намерен купить замок Пугачевой и Галкина за 10 млн рублей

Бизнесмен Ковалев признал, что намерен купить замок Пугачевой и Галкина за 10 млн рублей

Image 16+
Бизнесмен Ковалев признал, что намерен купить замок Пугачевой и Галкина за 10 млн рублей
Знаменитости
Источник фото: @alla_pugachevvaa

Бизнесмен Андрей Ковалев в ходе Петербургского международного экономического форума высказал мнение о замке Аллы Пугачевой, расположенном в деревне Грязь. 

По его словам, недвижимость не предназначена для продажи и, вполне вероятно, будет продана по цене участка. Ковалев отметил, что сам он готов заплатить за дом не более 10 миллионов рублей. 

Найти покупателей для этого особняка будет весьма сложно

Также он подчеркнул, что найти покупателей для этого особняка будет весьма сложно. Причиной он назвал схожесть потенциального покупателя с Максимом Галкиным*, который внесен Минюстом в список иноагентов. 

Бизнесмен предполагает, что дом могут приобрести за небольшую сумму денег или же создадут в доме музей, однако сам он не заинтересован в покупке. Тем не менее, если ему предложат цену в 10 млн рублей, то он признался, что готов рассмотреть вариант покупки. 

Осенью минувшего года Ковалев заявлял о том, что он заплатит за замок Примадонны 150 млн рублей, хотя ответа от Аллы Борисовны так и не получил. Он считает, что если эстрадная исполнительница не согласится с его суммой, то подмосковный замок еще очень долго будет находиться в продаже.

Информационное агентство «Informing»

Мужа Заворотнюк Чернышёва предлагают занести в Красную книгу

Мужа Заворотнюк Чернышёва предлагают занести в Красную книгу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Сказала роковую фразу»: Зоя Зелинская предрекала смерть Андрея Миронова

Вчера, 21:03

Успенская снялась на ПМЭФ в бриллиантах на 100 миллионов рублей

Вчера, 21:03

Инфаркт произошел у актера Театра сатиры Анисимова при знакомстве с новым худруком

Вчера, 21:03

Певица Саша Савельева сняла видео с мужем после слухов о разводе

Вчера, 20:13

«За туманами»: Певец Дмитрий Маликов снялся с молодой невестой

Вчера, 20:13

Режиссер Богомолов рассказал о своем отношении к уехавшему из России Макаревичу

Вчера, 16:58

Оставшийся без волос певец Витас увез жену и 3-х детей из России

Вчера, 16:18

Протеже Киркорова Овсянникова раскрыла его реакцию на свою пластическую операцию

Вчера, 15:58

Маша Распутина обалдела, узнав, какую профессию выбрала ее младшая дочь: «Это очень нехорошее занятие»

Вчера, 15:53

Чеботина готова завершить карьеру, если для артистов введут дресс-код

Вчера, 15:53

Пелагея устроила скандал на ПМЭФ из-за таблички с фамилией бывшего мужа Телегина

Вчера, 10:33

61-летняя Жанна Агузарова возвращается на сцену — поклонники в восторге

Вчера, 10:13

Артем Михалков вывел в свет жену Дарью

Вчера, 10:08

Сергей Жигунов признался, что тайно простился с Анастасией Заворотнюк

Вчера, 09:53

Критик Рудченко: Певица Лобода после скандала в Латвии жалеет, что уехала из России

Вчера, 09:48

Актриса Ардова жестко раскритиковала Соседова за оскорбление в эфире шоу

Вчера, 09:48

Блогер Дмитрий Пучков рассказал, что на самом деле думает о Никите Кологривом

Вчера, 09:38

Любовница беременна: Интернет-пользователи обсуждают громкий развод Алсу и Абрамова

7-06-2024, 21:53

Семья Заворотнюк рассказала, действительно ли актриса пребывала в хосписе

7-06-2024, 20:23

Онколог Черемушкин раскрыл, унаследуют ли дети Анастасии Заворотнюк рак мозга

7-06-2024, 19:43

Новости партнеров
2023
ru-RU